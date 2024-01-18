龍七公：就業壓力山大 博士大材小用

根據北京最近召開的全國教育工作會議發布的數據，內地大學目前有在校博士研究生超過60萬人。近些年來，博士生招生連年擴充，2012年為6.5萬人，2019年首次破10萬，到2022年接近14萬，招生規模已超美國，可謂名副其實的「博士大國」。

然而在數量翻番的同時，有關博士的各種話題，諸如論文抄襲、學術造假、「水博」、「野雞博士」等，也多次衝上熱搜。譬如，演員翟天臨因抄襲被北京電影學院撤銷電影學博士學位。清華大學材料學博士葉肖鑫16篇論文全部存在問題。湖南邵陽學院一次性耗資1,800萬元人民幣，引進23名菲律賓哲學博士，結果都是本校教師出國轉一圈「涮洋肉」。北大教授、愛爾蘭歐洲大學博士陳春花，被踢爆是個「克萊登博士」。這背後的一個導向就是「唯博士論」、「以論文論英雄」，因此從個人到學校，都擠破腦袋追求博士數量、論文數量。

資源錯配 嚴重浪費 與上述醜聞相比，另一個現象雖然並無違規之處，卻始終伴隨大量爭議，那就是博士生專業不對口、大材小用的問題。北京大學粒子物理與原子核物理博士，入職北京朝陽區的街道城管。中國地質大學行星地質與比較行星學博士，應聘武漢東湖新區的社區幹事。廣州白雲區一次性招錄了18位博士擔任小學教師，來自光學工程、理論物理、亞原子物理與天體粒子、高分子化學等專業。固然，職業選擇是個人自由，下沉基層也可視作踏實作風的體現，但培養一個博士，從個人、家庭，到社會、學校，付出了巨大的成本。辛苦求學積累的才智學識，在街道城管、小學教師的崗位上，絕大部分甚至是完全用不上。此種大材小用的資源錯配，無疑是極大的浪費。

究其原因，一方面，是就業「壓力山大」的慘淡現實。年輕人失業指數創下幾十年來最高紀錄，以至於國家統計局不再公布具體數據。在此背景下，體制內的幹部、教師等崗位，作為有編制、能解決落戶、養老醫療保障可靠的鐵飯碗，令年輕人趨之若鶩，博士們便憑藉學歷優勢參與競爭。另一方面，博士數量過剩，其實是一種結構性過剩。好些博士學位的設置，與現實需求並不匹配，而且長期的填鴨式應試教育，也造就了一批考試機器式的學霸。不少研究生當初選擇讀博士，只是衝着學位、頭銜而去，不擅長科研，甚至對所學專業並無興趣。博士培養「唯論文」，不重視能力培養，此類博士，無論是在院校裏繼續從事創新性研究，還是投身市場上高節奏的企業，都缺乏足夠競爭力，因此寧願拿學位當敲門磚，選擇棲身對能力要求相對低的體制內單位。

所以，雖已位居年度博士招生規模世界第一大國，但產出比卻並不相符，並沒有結出足夠的研究成果。擁有博士授予權的院校，40年間從8所激增400多所。不少大學急功近利，盲目擴張，造成了博士培養的虛假繁榮。現在到了擠一擠泡沫的時候了。