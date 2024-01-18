自成一家：AI搶飯碗 香港響警號

新年伊始，美國一批科網和金融巨頭企業先後宣布裁員計劃，磨刀霍霍向僱員開刀。譬如，亞馬遜旗下的Twitch將全面裁減電影、電視及匯流平台員工；花旗計劃在2026年底前減少兩萬個職位；Google裁員數百人；環球音樂則會辭退100至300人。這些公司裁員的理由，都是說要將資源轉到生成式人工智能（AI）。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃曾經說過，人工智能將影響全球約40%的工作，其中發達國家的就業市場，會更容易受到AI的影響。美企的行動反映AI取代打工仔的步伐正在不斷加快。不過，對香港的基層打工仔來說，一個「好消息」是香港推行AI不見得有效益。此因香港市場小，推行AI規模效應不大；加上很多人從事零售、餐飲、旅遊等服務業，這些行業不太容易被AI取代。

以餐飲業為例，目前香港也有部分餐廳用機械人上菜，但都是噱頭而已。大部分餐廳面積細小，空間有限，機械人的效率肯定不如人手高。而且除非餐廳的規模足夠大，否則只是用幾個機械人，維修保養的成本並不低。不過，格奧爾基耶娃說發達國家的勞工受AI衝擊大，並不是說其他地區就可以萬事大吉，而是情況會更嚴重。因為AI可以迅速推進生產力，從而促進經濟增長、提高全球收入、加劇不平等。不採用AI技術的地區，最終會因為生產力落後，被其他地方搶去市場。

以香港為例，自踏入21世紀以來，在互聯網應用、自動化應用等方面，皆落後於周邊地區，競爭力每況愈下。如今香港在貨櫃碼頭、金融、零售等方面不斷地被搶走生意，某程度上就是當年技術應用落後造成的苦果。香港人以為戰勝AI保住了自己飯碗，實際上卻是整個行業快被淘汰了。