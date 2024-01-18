冰鑑春秋：三個賴皮鬼主席？

2024年選舉結束後，台灣立法院僅剩下三大黨，由於三大黨都有所得也有挫敗，黨內紛紛傳出檢討聲浪，首當其衝的自然是領軍作戰的黨主席。

民進黨這次原本預計能拿到45%以上的選票，立委席次就算不能單獨過半，至少保底54席以上；沒想到雙雙落空，以40%的低標當選，立法院也以51席輸給國民黨的52席，成了雙重少數。儘管沒人要賴清德辭去黨主席負責，但黨內罕見出現檢討的呼籲，就連選舉期間以搞笑乩童形式助選的王義川，也一本正經地提到年輕人對民進黨的抱怨，聲稱再不改革，民進黨下次將面臨更嚴峻的形勢。

而賴清德選前宣稱要捐做公益的老家「賴皮寮」，至今仍毫無動靜，而只要他一日沒有處理，必將被在野黨繼續消費，持續影響2026年甚至2028年的選情。

國民黨朱立倫也陷入尷尬的態勢，雖說奪回了立法院第一大黨的地位，但政黨輪替的目標沒有達成，立院也沒有過半，以張亞中為首的黨內派系要求辭職負責，朱立倫卻避不回應，只有子弟兵凌濤跳出來以勞苦功高捍衞老闆。然而，當初為何放棄初選找回郭台銘卻又無法整合？和柯文哲間紛紛擾擾的藍白合破局更是直接導致選戰失利，這些朱立倫都沒有說明清楚，日後質疑的浪潮恐會一波接着一波。

而柯文哲操作民調過頭，關鍵時刻開記者會指控媒體不公，還大動作要求假民調退出台灣。結果事實證明，最不準的就是民眾黨自己的內參民調，沒穿褲子的正是柯文哲自己！但柯卻用「沒時間整理表格」閃躲，引發不少支持者反彈，若未妥善處理，年輕人對柯文哲的信任將大打折扣。

三個黨主席，一場選舉後都成了賴皮鬼，可嘆台灣號稱民主，枱面上卻都是這種貨色。