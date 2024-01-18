橫眉冷看：當心徵費徵出亂子

特區政府將於4月1日起推行家居垃圾徵費，鼓勵市民減少製造垃圾。新措施本意不壞，但是否適合香港，甚至會否引致亂象叢生，還有待日子去證明。如今市民購買一般垃圾袋，多數只分大、中、小3種尺碼，將來卻指定要用收費的環保垃圾袋，據說共分9類，最小、最便宜的賣3毛錢，最昂貴的賣11元。款式愈多便愈容易產生混亂，新政策距離實施尚餘不足3個月，很多細節內容，市民仍是不甚了了。

日前我家的鐘點傭工說，除了最貴11元的環保垃圾袋，還有11元的貼紙，是供拋棄大型家具時貼上去用的，然而這便會衍生問題，她說：「如果我只是丟棄一把破掃帚，掃帚棍很長，普通環保垃圾袋裝不下，是否就要當作大型家具？如果是，那麼丟棄破掃帚也要收11元垃圾費，市民會否不情不願？」

傭工的問題，筆者無法解答，政府對新措施解說不清，因此我跟不少市民一樣，對具體的徵費方式，仍是一知半解。事實上，假如就連拋棄一支破掃帚，或者較大的塑膠水桶，也要徵費11元，很多人肯定十分反感，進而可能會鑽法律空子，隨便在街角暗處棄去便算。

這位家傭同時表示，她的姊姊退休之前是在食環署當清潔工人。她姊姊對新措施亦無甚好感，甚至揚言不會花錢購買指定的垃圾袋，會用自己的方式處理云云。當然，筆者鼓勵市民守法，維護社區環境更是每個公民應盡的責任，但所謂「街談巷議必有可採」，本文所引述的，正是代表部分市民的心聲。如果政府推行的新措施合理，解說也清楚，相信市民不會有這麼多負面的反響。但願新的垃圾徵費措施，將來不會被譏笑為垃圾政策吧。