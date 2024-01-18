龍吟虎嘯：山姆大叔最樂這件事

俄烏戰爭以來，由於地緣政治的作用、美俄大國博弈的作用，朝鮮半島的局勢持續緊張升級，南北韓都以軍事威脅、戰爭爆發、展現武器和軍演、開炮等挑戰對方。平壤的反應尤其強烈，宣布南韓為敵國，宣布朝鮮永遠不會統一。這個宣布，改變了平壤近80年的國策。80年來平壤一直追求南北韓國家統一，70多年前打的那場韓戰，就是「統一之戰」，然而誰也沒法打倒對手實現統一，只能以劃定「三八線」維持分裂局面，之後南北韓仍處於「戰爭狀況」。

南北韓在聯合國各有席位，世界各國也視他們各自為國。不過，長期以來，南北韓都清楚他們在歷史上是一個國家，因為日本佔據和二戰結束，導致了他們的分裂，在很長一段時間，兩地政府和人民都認同南北韓會再統一為一個國家，雙方都有統一目標。過去幾十年，隨着時局的變化，南北韓關係稍有緩和時，也出現過兩邊坐下來「促談統一」的場景，兩地人民闔家歡聚的場景，大家都強調是同一民族、同一文化，有着共同的歷史，血脈相連，統一是遲早的必然之事。

然而，誰都知道此事難度甚大，最大的原因是南韓已成美國附庸。美國在南韓駐軍，有軍事基地，美國是絕不允許南北韓自行統一的；要想統一，也要在美國主導南韓下消滅打倒平壤政府而統一，如此方能實現美國把北韓也吞下，成為它的附庸，拿下整個朝鮮半島，進一步威脅中國和俄羅斯。平壤十分清楚美韓的這一布局和圖謀，為了自身的安全，平壤不遺餘力地發展核武器，而美韓也不遺餘力地打壓平壤發展核武，這樣的較量使朝鮮半島局勢愈來愈緊張，有爆發戰爭之憂。

在這種形勢下，平壤對統一已經絕望，對爆發核戰已做好準備，現在宣布把南韓視為敵國，宣布永不統一，是要放下「民族相殘，同胞共毀」的精神負擔，慘烈慘情之至也。這事最高興的是山姆大叔！