坦言集：台港變化

台灣和香港很多年來關係密切，人員往來頻密，部分原因是因為英治。英國政府禁制中國內地在港的政治活動，變相保護了台灣國民黨政治勢力在港的發展。內地長期為美國圍堵封鎖，在外（包括在港）的影響有限。

台灣香港華人社會相通，但內地改革開放後，一方面台港不少人開始進入內地經商就學、探親移居，兩岸三地出現了融和之勢；另一方面，內地復興，各方面的影響力量擴大，與台灣的政權形成衝突和競爭。美國推動台灣走上台獨的道路，台港關係因兩岸政治關係而變化，在兩地關係中，香港失去了自主性。

北京統戰台灣，惠台政策有利台港關係發展，但台獨勢力的興起，卻增加了對北京的抗拒，並由此而對與香港的來往增添顧慮與限制。近年中美關係轉惡，台獨勢力猖獗，與美國合流在港發動黑暴顏色革命，威脅香港的安定和北京對香港的主權，香港更成為中美和兩岸政治角力的磨心，因而香港更不可能在台港關係上再有任何主動。於是，當北京改變對台政策，由惠台轉為制台，便從根本上改變香港與台灣的關係。

北京對台的政策不再將之視作特殊，而將台灣朝福建當地語系化方向發展，使之與福建融合。這樣有利於福建與台灣的經貿來往，但變得以福建為主，也以福建的發展為主，把台灣的人才、技術與經濟資源吸納過來，削弱台灣本地的發展。在福建以外可能會增添限制，迫使台灣與福建融合。在這樣的政策底下，北京未必願意香港作為台灣對外的突破點，而台灣亦不會對香港有信心。

在北京制台底下，台灣的反應是捨大陸而投靠美國、日本，尋求與大陸脫鈎，也減少與香港的經貿來往。台灣現時外貿以大陸為主，也依賴對大陸龐大的貿易順差，真的脫鈎不易。可是從台獨上台美國的政治要求來看，必然盡力追求脫鈎。美國與日本（南韓）將給予台灣產品關稅等的優惠，用政策和對北京制裁來推動台灣企業脫鈎，把市場和部配件來源從大陸轉移出去，改與美國體系（特別是北美）和日本融合。整個社會的取向會強制地向東，而不是向西的大陸與香港為重點。對香港，相信多會是政治加強滲透，而不是經貿金融合作。香港不得不防，也不得不降低與台灣的來往與連接。台港關係也無法不走上疏離以至隔絕的方向。