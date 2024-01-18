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啟德新急症醫院地盤失火

現場火光熊熊，火勢猛烈。（文健雄攝） 現場火光熊熊，火勢猛烈。（文健雄攝）
現場火光熊熊，火勢猛烈。（文健雄攝）
【本報訊】前晚約10時，啟德承昌道一地盤發生火警，期間火勢猛烈，濃煙席捲半空。消防接報趕至，開動兩條喉及出動兩隊煙帽隊灌救，至昨日凌晨約1時25分把火勢撲熄，火警中幸無人傷。
消息指，懷疑地盤內一部燒焊機有電線短路，焫着木板引起火警，初步相信事件無可疑。據悉，起火現場為啟德新急症醫院地盤。
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