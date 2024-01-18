假難民禍港 法院尚待處理8296聲請案

【本報訊】假難民問題困擾本港多年，政府每年用於他們身上的公帑亦有增無減，單是本年度預算花費14億元用於處理免遣返聲請及相關工作。根據當局昨回覆議員黎棟國的書面質詢，截至2023年10月31日，原訟法庭尚待處理的免遣返聲請個案數量達7,423宗、上訴法庭有403宗、終審法院則有470宗，合共8,296宗。

本年度料燒14億公帑 在過去3年，各級法院每年已完成處理與免遣返聲請有關的司法覆核許可申請和上訴相關個案數量均呈下降趨勢，原訟庭由2021年的1,525宗下降至2023年10月31的1,243宗，上訴法庭由846宗降至449宗，終審法院由481宗降至250宗。

至於原訟法庭每年批出與免遣返聲請有關的司法覆核許可申請的數量，也由2021年的50宗降至26宗；上訴法庭每年批准與免遣返聲請有關的上訴個案數量就由13宗降至3宗。

另外，法援署接獲民事法律援助申請中，涉及免遣返聲請的數目由2021年11,875宗下降至2022年的9,480宗，2023年則為9,558宗。民事法援申請被拒宗數也由5,496宗下降至4,220宗。