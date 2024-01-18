誤踩捕獸器 兩犬險死

沙頭角山頭 傳淒厲呼救 沙頭角萊洞村兩隻唐狗，昨日上午在村內叢林誤踩「山豬吊」捕獸器，腳部夾傷痛極哀鳴，村民循聲查看揭發報案。消防趕至替狗隻解困，牠們獲救後負傷逃去。愛協及漁護署人員在上址山頭搜索，尋獲至少12個捕獸器及捕獸鐵籠，不排除有人藉此捕食野豬或野獸。執法人員經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，漁護署人員續清查現場有否其他捕獸器。

昨日上午11時許，沙頭角萊洞村有村民報案，指村內一帶叢林發現兩隻狗誤中捕獸器受傷。消防員及愛協人員接報趕至，剪斷捕獸器鋼索替狗隻解困，該兩隻狗疑過度驚恐，脫困後隨即逃去。據村民陳先生憶述，昨日上午約10時半，他乍聞山邊傳來淒厲狗吠聲遂循聲查看，在步行約30米後，在山上一棵樹旁發現一隻黃色唐狗，其右前腿被捕獸器夾着。他擬替狗隻解困，惟狗隻不斷吠叫，他基於安全考慮遂報案求助。

疑村內租戶捕食野豬 陳續稱，消防趕至解開捕獸器，該隻唐狗脫困後旋即逃去。其後，他發現另一隻黑色唐狗在草叢被捕獸器夾着，惟牠比較鎮靜，獲救後同樣跑去。陳指出，首次發現這種俗稱「山豬吊」的捕獸器，在10多年前，他亦在附近山頭發現齒夾式捕獸器，其飼養的3隻狗俱曾誤中受傷。他不諱言有人以麵包及鹹魚頭作誘餌捕野獸，狗隻上山玩被誘餌吸引而被夾困，當時他自行帶鉗上山剪斷鐵線替愛犬解困。

陳又形容，昨日兩隻被夾困的狗隻好乾淨，相信有村民飼養，可能有新搬入上址附近的村民，因不清楚情況而放狗上山玩而出事。另外，在山上發現的多個捕獸器，每個捕獸器的樹旁均綁上膠袋，估計是擺放捕獸器的人用作記認，以分辨哪個捕獸器屬於自己。

愛協及漁護署人員在上址山頭經搜索後，尋獲至少12個「山豬吊」、齒夾式捕獸器及捕獸鐵籠。「山豬吊」傷害性較齒夾式捕獸器小，售價較便宜及容易裝設，動物如長期被夾着或嘗試掙扎，會傷及軟組織及筋骨，最嚴重可引致細菌入血。執法人員經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，正追查放置捕獸器人士的身份，漁護署人員繼續在場清查有否其他捕獸器。據了解，現場一帶人流稀少，有村民則透露村內部分租戶背景複雜，不排除與有人捕食野豬或野獸有關。