騙逾11萬特別酬金 仁濟醫生判社服

【本報訊】仁濟醫院一名駐院男醫生，被揭發多次虛報他曾到另一間公立醫院提供額外服務，涉詐騙醫院管理局向他支付特別酬金逾11萬元。該醫生早前被廉署落案起訴欺詐罪，他於去年底在西九龍裁判法院認罪，昨被裁判官溫紹明判160小時社會服務令。溫官指考慮到被告無刑事紀錄、有悔意等因素，故接納感化官建議，判予社服令。

多次虛報屯院額外值勤 涉案34歲被告王文灝，仁濟醫院駐院醫生，承認一項欺詐罪。辯方求情指，被告的報告評價正面，他亦已全數歸還涉案款項，而被告作為醫生對社會亦有貢獻，望獲法庭輕判。

案情顯示，被告於2013年7月加入醫管局，自2017年1月起，被調派往仁濟醫院內科部擔任駐院醫生，平日工作時間一般為上午9時至下午5時，周六則為上午9時至下午1時，並以輪流方式擔任候召工作。被告加入醫管局後，多次申請參與屯門醫院的特別酬金計劃。

廉署接獲醫管局轉介的貪污投訴，遂展開調查，發現被告於2017年1月至2019年11月期間，逾60次在仁濟醫院執行常規候召職務的時間，與他報稱在屯門醫院急症室執行特別酬金計劃工作的時間重疊，重疊時間達約170小時。

被告承認曾未經上司准許，早於其休班時間離開仁濟醫院，亦曾沒有準時到達屯門醫院執勤，並多次向醫管局虛報他按特別酬金計劃，在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄，詐騙醫管局向他支付特別酬金逾11萬元。案件編號：WKCC 3137/2023