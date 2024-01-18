紅館墮屏意外 協興隆認6罪罰款42萬

【本報訊】人氣男團MIRROR前年7月於紅館舉行的演唱會發生屏幕下墮傷及舞蹈員的嚴重意外。勞工處去年1月向藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司（下稱藝能、協興隆及舞館）共提出15項檢控。繼藝能及舞館早前承認控罪被判罰款後，餘下的協興隆昨於九龍城裁判法院，承認6項傳票控罪，被署理主任裁判官高偉雄判處罰款42萬元。高官批評協興隆員工，只是以目測方式釐定機械是否安全，認為是行業的陋習，但員工所屬的公司，亦不能推卸刑責。

協興隆共涉及6項「沒有確保僱員的安全及健康」等傳票控罪，辯方昨求情時，承認公司的安全意識不足，並對受傷舞蹈員致以深切歉意。辯方又稱，協興隆只是負責安裝和運作，承認員工目測的做法有不足，事後已委任多名專業人士加入團隊。裁判官判刑指，協興隆負責安裝屏幕，在事件中責無旁貸。

目測釐定機械安全成陋習 案情指，藝能是演唱會舞台工程的總承辦商，協興隆是藝能分判商，負責演唱會舞台的機械工程部分，包括懸吊系統和升降台裝置等機械裝置以及維修保養和運作，有責任確保其安全。

2022年7月25日起，男團MIRROR於紅館舉行一連12場演唱會，演唱會有懸掛巨型屏幕，其框架購自內地，並由協興隆員工代為安裝，監察人員只透過目測方法，去判斷工程是否穩妥。7月25日演唱會舉辦前的綵排期間，升降台面板在降下後，沒有按原定時間升回舞台地面的高度，由於燈光昏暗，導致舞蹈員羅德智從舞台地面，墮下2至3米到該已降下的升降台面板上，令羅胸口、頸部及膝蓋等受傷。

7月28日的意外則發生在表演期間，懸掛在舞台上的大型LED顯示屏連同其金屬框架突然墮下，擊中舞蹈員李啟言（阿MO）及張梓峯，導致李頭部及頸脊椎嚴重受傷，需長期留醫接受治療。據專家分析指，意外成因為框架質素差劣、承載量大、沒有加裝安全鏈令框架出現金屬疲倦。勞工署分析則指，沒有合適安裝及監測，導致巨型屏幕墜下。案件編號：KCS 1557-1562/2023