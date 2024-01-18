殯儀涉合謀定價 競委會上門搜查

紅磡屯門元朗13處所取證 競爭事務委員會昨日上午展開搜查行動，根據法庭手令搜查了13個分別位於紅磡、屯門及元朗的處所，包括多間殯儀服務公司及一個商會的辦公室。有關公司和商會，以及其他殯儀業從業員涉嫌在提供殯儀服務時，從事合謀定價等反競爭行為，違反《競爭條例》 下的「第一行為守則」。由於調查仍在進行當中，競委會現階段不會就相關行動作進一步評論。

競委會早前接獲情報，指有殯儀從業員在新界 （沙田）法醫學大樓協調如何招攬生意，涉嫌從事瓜分市場等反競爭行為，於是就個案作資料搜集及分析，並於去年8月在執法部門的協助下，突擊訪查該大樓以進一步了解情況。

包括多間公司及商會 該次行動後，競委會詳細分析收集到的資料，從中發現除了上述情況外，亦有殯儀服務業界的商會和一些殯儀服務公司以及其他殯儀業從業員在提供殯儀服務時，涉從事合謀定價等反競爭行為，故決定循有關方向作出跟進，開立另一個案，並在信納個案存在「合理因由懷疑」有違反競爭守則的情況下，將個案提升至調查階段。

行動中，競委會行使了其強制權力，除了持法庭手令搜查處所，亦要求有關各方交出文件和資料。競委會呼籲任何人士，特別是殯儀從業員或曾使用有關服務的市民，如可就個案或有關行為提供資料，請盡快與競委會聯絡。競委會會將收到的所有資料保密，包括資料提供者的身份。競委會強調，進行調查並不表示對個案已有定論，並敦促所有企業及行業協會遵守《條例》，不要從事反競爭行為。

議員倡供可參考價格 議員梁子穎指合謀定價問題影響市民，在沒有選擇下會選擇較高價格，歡迎有關行動。梁希望當局採取多些行動，處理有關問題時提供可參考價格，至於市場殯儀業亦應該提供優質服務給市民選擇，讓後人更加安心。