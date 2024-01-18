醫健：老有所醫：坐骨神經痛不等於腰痛

坐骨神經痛有別腰痛與臀部痛。典型坐骨神經痛症狀可見臀腿膝等部位後外側痠痛、痹痛、麻痹，但並不會有臗或膝關節活動問題。坐骨神經痛並非疾病，更理解應只視之為臨床症狀，情況就如咳嗽一樣，咳嗽可由多種疾病產生的共同症狀。要真正認識坐骨神經痛，並認真看待產生成因，才能審因論治，處理到問題根源。

腰痛成因眾多，包括腰肌韌帶勞損、椎間盤突出、腰椎退化等。各成因所致腰痛症狀同中有異，例如同是可見腰部活動受限，但腰肌韌帶等軟組織損傷多見彎腰向前或向側時腰背有牽拉痛感；椎間盤突出者久坐後難以伸直腰部，並咳或打噴嚏時腰痛難耐；腰椎退化者可見早上時腰部僵硬，但略作晨運動後症狀已大為改善。要準確作判斷，需要綜合參考患者年齡、起病病史、西醫X光及各檢查報告結果。

另一邊廂，坐骨神經並不等同腰痛。其臨床成因亦多樣化，常見包括梨狀肌綜合症、盆骨錯位等。由於坐骨神經為人體內最長神經線，若神經任何一處受壓，皆可引起坐骨神經痛典型症狀。例如上至腰部病患若壓迫腰或骶神經根，亦可產生坐骨神經痛症狀，出現臀、大小腿後外側牽扯樣痠痛。所以，坐骨神經痛可因為臀腿問題，亦可繼發於腰病患，成因不一，臨床更要查究清楚病源。

審因辨病，清楚病源才能好說明治療方案。分清坐骨神經痛與腰痛，絕不可「錯把馮京當馬涼」。盧文健註冊物理治療師

老有所醫計劃