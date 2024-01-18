足府結業4宗投訴 另揭欠交強積金

【本報訊】擁3間分店的連鎖按摩店「足府」本月初疑全線結業，再有市民因預繳消費中伏。消費者委員會表示，截至昨午，已接獲4宗有關「足府」結業的投訴，涉款近2.4萬元，每宗個案涉款介乎4,100多元至9,400多元。

勞處接僱員求助 積金局亦指，負責營運「足府」所有分店的進英有限公司沒有為16名員工繳交去年12月強積金供款及附加費，涉及金額約2.1萬元。勞工處亦關注事件，已接獲部分僱員求助。

消委會表示，暫未與「足府」取得聯繫，呼籲以信用卡預繳費用的消費者盡快聯絡信用卡公司，並提供相關文件，要求代為向商戶銀行討回預繳款項，但最終能否取回款項視乎多種因素，包括簽帳日期及是否以信用卡分期付款等。

積金局則指，「足府」3間分店均由進英有限公司營運，該公司沒有為16名員工繳交去年12月的強積金供款及附加費，涉及金額約2.1萬元。

局方高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，並會代受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。