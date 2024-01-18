下周日渣馬 賽道一帶低見14℃

【本報訊】今個周末將迎來「大寒」，而下周日（21日）適逢渣馬舉辦，當天氣溫將驟降至最低攝氏15度，新界北區普遍低見攝氏13度，至於賽道一帶在清晨6時，預料最低約為攝氏14至15度。天文台提醒跑手留意最新天氣預測，並根據實際情況調整比賽裝備，迎「鋒」而上。即使沒有參賽，市民都要留意天氣轉變，下周初至中預料將進一步降至最低攝氏9度，或需發出今年首個寒冷天氣警告，在下周三（24日）打鼓嶺更只有攝氏5度。

天文台前日（16日）在天氣隨筆中，以「迎『鋒』而上：備戰亦備寒」為題，指影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區氣溫逐步回升，本周六（20日）日間相當溫暖，不過，一道冷鋒會在當日晚上至翌日早上橫過華南，較強、較深厚的冷空氣將逐步南侵，加上渣馬比賽當日北風增強，本港氣溫將顯著下降，隨後兩三日更會逐步轉冷，最低氣溫預料降至攝氏11度或以下。

分區天氣預報顯示，全港在下周日預料降至最低攝氏15度或以下，9區氣溫低見攝氏13度或以下，其中打鼓嶺最低至攝氏11度。不過在渣馬賽道一帶，即青衣及尖沙咀附近，預測在清晨6時的氣溫最低，為最低攝氏14至15度，雖然未屬極寒，但氣溫驟降加上北風增強，跑手們仍需注意風邪。

下周三跌至9℃ 至於渣馬後的4天預料進一步降溫，根據九天天氣預報，下周一至四（22日至25日）氣溫介乎攝氏9至18度，天文台或在期間發出今年首個寒冷天氣警告。而下周三（24日）更低見攝氏9度最凍，分區天氣預報顯示，全港最低溫將降至攝氏10度或以下，新界多區預料低見攝氏8度或更凍，其中打鼓嶺只有攝氏5度，石崗亦低見攝氏6度，上水及大埔最低僅攝氏7度，出門謹記保暖。