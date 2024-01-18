打擊濫用公屋 料本年度收回2200伙

【本報訊】房屋署加強打擊公屋違規及濫用的行為，本財政年度至今已收回2,100個濫用公屋單位，預計全年可收回超過2,200個濫用公屋單位，超越上年度。房屋署署長羅淑佩受訪時表示，最快會在第一季再公布新措施以打擊濫用公屋，並研究查核公屋住戶在內地及海外的資產申報，新一輪的資產申報將於4月1日開始，涉及約25萬戶在公屋住滿10年的租戶。

研查核住戶內地海外資產 羅表示，去年10月起收緊公屋富戶政策，並要求租戶需每兩年申報居住狀況。去年首階段共派出8.8萬份公屋戶資產申報表，最後共收回8.7萬份，又隨機抽選了其中3萬份申報表作覆核，當中發現共有46個家庭擁有香港住宅物業，有逾200戶在被要求申報後，選擇主動交回公屋單位，反映打擊濫用公屋的決心及成效。

羅淑佩又指，未來計劃推進市民舉報濫用公屋計劃，將會繼續聽取更多意見；亦正與物管公司合作，由物管公司尋找懷疑違規的租戶，若向署方提供資料後並成功協助收回違規公屋，則會提高物管公司的查核評分，有助將來物管公司投標房委會的管理合約。