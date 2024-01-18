大橋遊試運1個月 接待旅客3.3萬人次

【本報訊】據港珠澳大橋管理局周二（16日）消息，港珠澳大橋遊試營運上月15日正式向公眾開放一個月來以來，已接待遊客約3.3萬人次，平均每日接待遊客約1,100人次。港珠澳大橋旅遊目前仍處於試營運階段，僅對持有效居民身份證的內地居民及已入境內地且持有效港澳居民來往內地通行證的港澳居民開放。

一次過檢 無感通關 港珠澳大橋旅遊線路在香港、珠海、澳門三地口岸之間，位於海關監管區和口岸限定區域內，在該區域開展旅遊是全國首次突破現有政策的創新。根據查驗單位的監管要求，旅遊活動採用預約組團、團進團出的管理模式。為營造舒適順暢的通行環境，口岸聯檢單位採取海關、安檢「一次過檢」聯合檢查，同時參照國際先進做法因地制宜設置「單向玻璃」觀察室，營造無感通關的氛圍。

港珠澳大橋管理局副局長段國欽表示，未來將探索開展港珠澳大橋博物館、海上會客廳等服務項目，將藍海豚島（即東人工島）打造成為集展示體現中國夢時代精神、世界工程奇迹、粵港澳三地文化為一體的大灣區知名旅遊目的地。