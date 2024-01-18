龍年效應 升中生料破5萬

【本報訊】中一自行分配學位申請階段前日結束，有中學校長料，受到「龍年效應」及新冠疫情過後跨境生回流影響，今年自行階段收表數量多於去年，有港島區中學收到的自行分配學位申請表較去年增加三成，有中學收生量創歷年新高。教育局料今年有逾5萬名適齡就讀中一學生，人數較去年增加。

自行分配收表數量增 港島民生書院校長嚴志成表示，今年共收到621份自行分配學位申請表，比去年增加近30%，平均12.4人競爭一席，當中涉及高才通等入境計劃的子女申請人不足5名。他重申，不論是本地抑或是人才子女，所有學生都會以相同標準錄取，若申請人並非在香港就讀，其現就讀小學的成績及表現亦被考慮。

聖士提反堂中學今年設有31個自行分配學額，數字與去年相若，當中有幾份屬人才子女申請，學校已錄取了10多名人才子女，並已插班入讀不同級別。香港聖公會何明華會督中學校長金偉明指，升中自行分配學位收表量今年亦有回升，按年增加20%，創歷年新高，料受惠於龍年效應及疫情跨境生回流影響，預計到明年適齡人口下降才是難關。