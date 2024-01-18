港建國際教育樞紐 倡取回非本地生成本

【本報訊】立法會昨通過有關積極建設香港成為國際教育樞紐，為香港教育訂立一套全面的戰略發展構思的動議，動議的議員鄧飛指國際社會會來香港投資，但甚少聽聞來香港留學，而香港教育擁有國際一流的水平，但其國際品牌印象與其國際水平並未相稱，建議要從不同範疇層面入手，包括進一步開放高等教育、職專教育和基礎教育的非本地生學額，讓整個教育行業在對外產業化上活躍起來，另有議員則質疑「錢從何來」，倡向非本地生收回成本。

議員籲辦學生公寓 鄧飛認為國際社會會來香港投資，但甚少聽聞來香港留學，他認為政府應編制香港教育國際化的年度報告，分析每年不同教育階段、學術教育和職專教育在吸引外來學生的人數、成本效益和對應的策略檢討；建議港府牽頭，特別是駐外經貿辦，收集有潛質來港留學的國家的教育訊息，精準宣傳；並提供多元化的學生住宿安排和簽證安排，除政府幫助大學覓地和撥款興建宿舍之外，可充分發動民間力量，興辦學生公寓等。

另一議員洪雯則質疑建設國際教育樞紐「錢從何來」，指有議員稱可透過教育產業化賺取收益，然而目前收取非本地生的學費並未收回總成本「更遑論賺錢」，指目前大學只向非本地生收回教學支出成本，並沒有收取科研成本，直言情況並不公平，要求大學向非本地生收取所有成本，以減少納稅人的補貼。

她又指在2023年度教育開支逾一千億，屬政府3大支出之一，過去5年教育支出增加21.6%，平均每年增加4%，然而政府過去5年收入只增加7.1%，平均每年增速為1.4%，即教育開支增幅遠大於政府收入，為政府多年錄得赤字重要因素之一。