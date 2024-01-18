議員促設法留過夜客 當局僅稱個人選擇

【本報訊】除夕大批內地旅客滯留香港，惹起各界關注。有議員昨於立法會提出口頭質詢，指高昂的住宿費用打擊了旅客過夜的意欲，問及政府有何措施延長旅客逗留時間。政府回覆指目前過夜旅客數字較疫情前高，目前有50%為過夜旅客，重申是否過夜「呢啲有好多個人嘅選擇喺入面」。

議員葛珮帆指有意見質疑訪港旅客恢復的速度未如預期，高昂的住宿費用打擊了旅客過夜的意欲，要求政府交代有何措施加快提升本港接待旅客的水平和承載力，以及會否與內地有關方面研究開放更多「個人遊」城市。另一議員何敬康則指小紅書經常有「窮遊香港」攻略，令旅客經常選擇在港即日遊和不留宿，亦有旅客指香港酒店價格過高，問及政府有何措施延長旅客逗留時間。

指不同人對房價看法不同 文化體育及旅遊局局長楊潤雄回覆指，除夕元旦假期內地訪港旅客有43萬人次，平均每日約14萬人次，較2017至2018年同期73%。他強調開拓客源，積極吸引過夜旅客，為香港旅遊業主要政策，酒店客房和賓館數目超過10萬間，與2018年相比增加8%，而房租平均為1,500元，與2017至2018年同期水平相若，旅客平均逗留香港時間由疫情前的3.1晚，去年整體過夜旅客人次比例約為50%，高過疫情前的46%，而內地旅客中亦有66%選擇過夜，與疫情前相若。

他續指雖然在小紅書有不同人對房價有不同看法，但「呢啲有好多個人嘅選擇喺入面」，而且目前交通方便旅客可以選擇不過夜。

另外，議員嚴剛亦質詢政府會否把無感通關使用在河套深港科技創新合作區的科研人員進出，以及新皇崗口岸，同時今年春節會否在陸路口岸實施24小時通關安排。政府表示河套區的通關安排正向內地商討容許兩地運用跨河橋樑便捷過關，但新皇崗口岸則不考慮使用無感通關，又指會和深圳積極商討，讓農曆新年有鐵路的關口可延長服務時間。