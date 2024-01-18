被指「小紅書治港」 港府稱跟進

【本報訊】近年有不少內地居民透過包括「小紅書」等社交平台發表意見，有議員指部分平台發表針對香港的投訴，有內地博主形容「現在噴香港已經是一種政治正確了」惹起極大回響，甚至有「小紅書治港」的觀感，質詢政府有否監察相關言論及如何處理。政府昨回應稱特區駐內地辦及新聞處一直有留意內地網絡媒體和社交平台對香港事務的報道和意見，並在有需要時作出回應，以及轉介至相關政策局及部門作適當跟進。

冷落本地意見捱轟 議員謝偉俊在書面質詢中指出，收到有市民反映，指內地居民言論往往獲香港特區政府高度重視，反觀本港不少市民的持續意見，卻遲遲未能得到官方同等重視及回應，例如要求在經濟低潮時期，停供或政府代供強制性公積金、退稅、「撤辣」、減印花稅、寬免自住物業地租、增加公共牙科服務為基層市民提供根管治療、鑲牙及植牙等私人市場收費高昂的服務等，容易令人產生厚此薄彼，甚至「小紅書治港」的觀感。

他質詢當局有否檢視及以何等準則判斷應否及如何處理透過「小紅書」發表針對香港大小事務的意見，以及會否一旦該等意見與本港主流意見出現分歧時平衡雙方利益，以避免市民產生上述不必要觀感。

當局回應書面質詢時強調留意到內地居民不時在社交媒體如微信、抖音、新浪微博、快手、小紅書、嗶哩嗶哩等，分享與香港相關的內容，包括流行文化、社會習俗、旅遊熱點等，當中偶爾也會作出評論，其中部分貼文或會引起網民的熱烈討論和回響。特區政府駐內地辦事處和新聞處一直有留意內地網絡媒體和社交平台對香港事務的報道和意見，並在有需要時作出回應，以及轉介至相關政策局及部門作適當跟進。同時，各駐內地辦事處亦積極善用內地社交媒體，推廣香港優勢，並提高內地民眾對香港的了解。