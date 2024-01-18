沙嶺有機資源回收中心超支逾億 申追加撥款

位於沙嶺的有機資源回收中心第二期O PARK2工程超支逾億元。

【本報訊】港府又有工程項目超支！位於北區沙嶺的有機資源回收中心第二期O PARK2項目，工程因應早前的新冠疫情影響，導致工程高峰期需要延遲至2021至2022年；又因工程有所改動，其預算費用由24.5億元大增至25.8億元，超支1.3億元，需向立法會財務委員會申請追加撥款。

指疫情影響 令工程高峰延遲 政府指早前本港受疫情影響，建造業和物流人手大幅下降，跨地區人員的往來和貨運出現嚴重阻礙，機件供應緊張，令工程高峰期延遲。另外，在工程付款延遲的期間，因為疫情和俄烏戰事影響供應鏈受阻，柴油價格和部分建築物料價格同時大幅上升，估計因此而額外招致的費用需約2.4億元。

此外，當局又指根據O PARK1的運作經驗，O PARK2設計仍有改善空間，以處理氣味和污水問題、提升運作率等等，需要作出的工程改動涉及1.5億元。

雖然工程應急費本身有1.7億元的餘額，連同其他項目節省的費用，合共有2.6億元，可作抵銷部分額外開支，但最終仍欠1.3億元。