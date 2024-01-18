政府資產回報連續5年跌

【本報訊】政府早前「放風」，指將檢視部分長期未有調整的公共服務收費，以及未回收成本的用者自付服務。政府昨日回覆議員黃英豪書面質詢時表示，客運碼頭和水務設施更是出現連續5年負回報，淨收益金額或現金股息連續5年出現下跌。

客運碼頭回報率-43.4% 財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆議員黃英豪的提問指出，政府在2022至2023年度就收費隧道及橋樑、客運碼頭和水務設施的回報率均為負數，分別為-0.3%、-43.4%和-3.2%。

當中客運碼頭和水務設施更是出現連續5年負回報，而且淨收益金額或現金股息亦連續5年出現下跌。客運碼頭在2018至2019年度淨收益金額或現金股息為約1.9億元，但到2022至2023年度急降至只有約100元。水務設施在2018至2019年度淨收益金額或現金股息為約27.4億港元，但到2022至2023年度就下跌至只有約22億元。

另外，污水處理服務以及政府物業，淨收益金額或現金股息均出現下跌。污水處理服務在2018至2019年度，可為政府帶來27億元淨收益金額或現金股息，但至2022至2023年度就只能帶來約9.9億元。政府物業在2018至2019年度，亦可為當局帶來約19.4億元，然而到2022至2023年度就只能帶來約6.4億元。