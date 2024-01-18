減辣低效樓血不止 議員再促撤辣救市

傳徵資本增值稅惹憂 官終認短期條件不夠 去年發表的施政報告宣布樓市「減辣」。有議員昨在立法會會議上質詢政府有否評估措施對市場影響，以及何時再次減辣，但房屋局局長何永賢指政府政策目標是維持私人市場穩健發展，認為有關調整能適切回應市場變化，將繼續密切監察住宅物業市場。另外，有議員直言資本增值稅並不可取，而財金官員隨後也指香港短期內不具備開徵資本增值稅的條件。

當局死撐成交升 價格僅調整 身兼行政會議成員的議員林健鋒質詢政府調整措施推出至今，對住宅物業成交量和樓價的影響，以及政府會否考慮盡快評估是否應再次「減辣」。

何永賢表示，難以衡量個別因素或個別措施對樓價和成交量的影響，而2023年12月送去土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約宗數為2,929宗，比起10月和11月，為連續兩個月上升，樓價整體住宅售價近月輕微下調，仍屬於有秩序調整。先免後徵申請數字方面，截至2024年1月12日，稅務局收到474宗申請，當中394宗獲批。

何續指有關調整能適切回應市場變化，在保持需求管理措施成效和照顧香港永久性居民置業之間取得合適平衡，住宅供應預計未來3至4年的一手私人住宅供應量維持10.7萬個單位的高水平，政府將繼續密切監察住宅物業市場，確保穩健發展。

但林健鋒指減辣措施公布後，成交量「冇乜起色」，樓價仍然繼續下跌，證明政府一直擔心如全面減辣會令樓價飆升的預期是不會發生的，又認為香港一定要「穩穩穩穩穩」，早前政府提出資本增值稅納入研究，嚇到香港人「鼻個窿都冇肉」。

地產及建造界議員龍漢標則詢問如負資產物業數目亦會進一步增加，當局會否考慮進一步撤辣。何仍稱減辣是適當平衡位，有置業需要的人可以因為減辣選擇釋放出來的物業，而負資產物業只是數字上估算，他們還款能力仍非常高，認為「系統健康、穩健」。

金管局稱沒要求Call Loan 對於早前有消息傳出銀行Call Loan，引起市場恐慌，林早前約見金融管理局，要求金管局向銀行表達中小企需要支持，希望銀行彈性處理中小企還款安排，又認為經濟環境要到年中才會好轉，憂中小企倒閉會影響本港復甦，林引述金管局回應指沒有要求銀行Call Loan。

近日亦流傳政府將設資本增值稅，林直言資本增值稅並不可取，指有人願意在香港投資是因為普通法和簡單稅制。財金官員隨後接受傳媒訪問，指香港短期內不具備開徵資本增值稅的條件，強調要考慮香港的競爭力、鞏固經濟復甦力度、對資產市場的影響等因素。