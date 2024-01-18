建捷運至少要10年被批太長 當局指爭取2026年招標

【本報訊】政府早前公布香港主要運輸基建發展的構思，當中提及東九龍綫及啟德捷運等兩個採用智慧綠色集體運輸系統，擬於2034年至2038年才落成。議員楊永杰昨於立法會提出口質詢，指有關項目已有建議走線，為何仍需至少10年時間才能落成，當局指已展開相關的規劃、勘測及設計籌備工作，今年第一季會諮詢相關的區議會，並爭取2026年就兩個項目招標。

系統首次營運 存技術挑戰 運輸及物流局局長林世雄指出，因應公眾對盡早落成東九龍及啟德建造智慧綠色集體運輸系統的期望，當局除就規劃諮詢相關區議會外，亦會聘請顧問就勘查研究作初步設計招標，並計劃今年第4季內，邀請供應商和營運商提交意向書，從而敲定系統基建設施的具體要求同設計。當局又會進行相關的法定程序，如環境影響評估、方案刊憲及批准已建車廠的規劃用地等。鑑於系統首次在香港營運，需同步制訂相關的財務安排和規管框架，加快工作時間表，爭取在2026年先後就兩項目的建造工程進行招標，以期2027年分別批出工程合約。

對於建議的綠色運輸系統屬首次在香港推行，林稱項目受到不少技術挑戰，如受制於已規劃的發展、起伏的地勢、現有行車道及地下公共設施。其中約7公里長的東九龍項目工程範圍龐大，複雜性較高同設計的不確定性因素較多，項目部分走線和車站需在地底或公用設施興建，且要避免影響繁忙的清水灣道及新清水灣道；部分車站因地點陡峭，需要大面積的土地平整工程，當局會爭取更多前期研究和相關工作，積極探討方案縮短建造時間。

他表示，理解社會有不用聲音，希望兩集體運輸項目可以涵蓋更廣的範圍，如啟德項目可以延伸至港鐵油塘站，東九龍系統可以涵蓋竹園和慈雲山一帶等建議，政府要進一步研究建議的可行性，推展時間表整體效益等。當局會與供應商和營運商交流意見。