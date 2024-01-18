電腦系統頻甩轆 部門被促勿各自為政
【本報訊】去年底區議會換屆選舉投票日發生電子選民登記冊系統故障問題，以致票站一度暫停投票。議員容海恩昨就提出口頭質詢，指全新選舉下，政團以及市民都有極大期望，出現故障令大家失望，希望當局加強政府資訊科技辦公室工作，招標及確保質素等都交由資科辦處理。
當局研強化資科辦作用
創新科技及工業局局長孫東回應稱，政府現在以部門服務為核心，由各部門自行開發使用，當局會強化資科辦作用，以前只是「動口」，未來希望「動手」，參與多些項目開發以及獨立風險評估等，同時研究增加資源成立專門部門，做好網絡工作監督。
容會後再提及當局需要正視問題，加強資科辦系統包括雲端處理、大數據分析，其他部門系統也應該同時間開放，而非各自為政令問題出現，由中央處理，並準備後備方案等。
議員梁美芬則關注當局在處理牽涉重大事件時，有否後備方案，如學習內地專家部門，在重大事件有後備方案。當局則指政府運作上為確保暢順，會有不止一個的後備方案，例如當晚的紙本投票安排，出現故障的半小時左右，就即時決定採取後備方案，但當中需要時間，未來會增加培訓、預演等的安排等，減少所需要時間。
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