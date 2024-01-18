裝2000天眼稱防罪 欠細節私隱添疑慮

年中先設600支 專家料有人臉識別 當局擬於全港安裝2,000支攝像鏡頭，以助提升地區治安。政務司副司長卓永興表示，年中會先安裝600支，會選擇人流多和評估過有風險的地方，預防罪案發生。他強調，與其他地方相比，本港在公共地方安裝攝像設施的數目相對較少。資訊科技界人士表示，城市在公共地方安裝攝像設施並非特殊做法，但當局應交代攝錄的片段存取及銷毀指引，釋除公眾對私隱及個人資料的疑慮，有區議員認同安裝攝像設施有助加快罪案調查及搜證，望當局在治安及個人私隱方面取得平衡。

卓永興現正領導「地區治理專組」工作，他昨日出席一個電視節目時表示，專組的5項優先工作之一，是提升地區治安水平，並表明為擬於全港安裝2,000個閉路電視，600個會率先於年中安裝，其餘1,400個則將於年底內安裝，安裝設施後，若有需要亦會轉換地點。

他強調，當局主要在人流較高以及經執法部門評估過風險較高的地方安裝閉路電視，對預防及追查罪案均有很大幫助。又指全球不少城市均有安裝類似設施，香港目前已相對比較少，當局之後亦會檢視成效。

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，城市在街頭安裝攝像設施並非新鮮事，本港停車場、店舖、商場等地方多有安裝，不同政府部門目前亦有此做法，例如環保署會於泥頭傾倒黑點安裝閉路電視鏡頭，監察非法傾倒的情況。但今次擬安裝的攝像鏡頭用於防範罪案，估計會有人臉識別技術。

建議交代法例依據及指引 方保僑又指，目前有不同法例規範閉路電視片段的儲存時限，建議當局向公眾交代相關法例依據及相關指引，以釋除私隱相關疑慮。

議員葉傲冬亦表示，全球各地均有安裝閉路電視的做法，反映此舉有效預防及撲滅罪案。他指出，安裝於公眾地方的閉路電視，私隱隱憂不大，同時能有效加快調查罪案的搜證程序，相關部門毋須申請調閱商戶的閉路電視片段，以往當局亦曾安裝鏡頭防範某些罪案，相信會取得平衡。

當局指計劃仍處籌組階段 保安局補充指，計劃現仍處於籌組階段，政府會仔細審視和考慮不同人士的關注，並於計劃推行前理順細節。

當局又表示是次計劃安裝的閉路電視鏡頭只會覆蓋公眾地方，政府會嚴格遵守相關法例，並會諮詢個人資料私隱專員公署，確保市民大眾的私隱得到充分保障。