全球宜居城市星洲奪冠 港僅77位

【本報訊】外派人力資源顧問機構ECA International公布年度宜居城市排名，發現過去十年間，本港在宜居城市的整體排名持續下降，直至去年撤銷新冠疫情防控措施後，宜居排名才由2022年全球第92位回升至2023年的第77位，但仍遠低於10年前的第17位。宜居城市排頭位的是新加坡，機構認為，相比新加坡等城市，香港有具破壞性颱風、較高污染水平及房屋供不應求等不利因素，降低了香港的宜居程度。

房屋供不應求 污染水平高 根據機構公布，2023年度宜居城市排名中，新加坡位居第一。日本東京、新西蘭威靈頓及澳洲阿德萊德並列第二，香港在亞洲地區排在新加坡、日本和南韓釜山之後。儘管東京同樣面對自然災害的挑戰，但其最新排名仍從2013年的第9名上升至第二名；至於中國內地城市的宜居程度雖在疫情期間出現下跌，但其排名仍在過去十年間大幅攀升。

ECA亞洲區域總經理夏力信表示，香港及中國內地為全球最後一批解除新冠防控措施的地區之一，這意味着在疫情的最後階段，兩地的生活環境因素相對地較具限制，而隨着這些防控措施陸續被撤銷，香港及中國內地城市的宜居程度在過去12個月間均有所改善。

夏續指，自香港於2014年及2019年觸發社會運動後，本港在「社會政治環境」和「言論自由」方面的評分有所下跌，幸香港擁有優良設施、基礎建設、娛樂選項及低犯罪率，相對於亞洲區內其他的城市仍然具相當的吸引力。