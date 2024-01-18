環團促禁售普通膠袋 署方稱零售商自行決定

【本報訊】垃圾徵費指定膠袋及標籤最快在下周五（26日）開始發售，大部分商戶提供「一袋兩用」，市民可買指定袋代替購物膠袋。有環保團體認為當局應禁止零售商提供普通膠袋，減少不必要的膠袋數量。環保署則指，法例並無要求零售商必須提供一袋兩用服務。

徵費網頁顯示，約3,000個超級市場、便利店、藥房等零售點之中，大部分均提供一袋兩用服務，零售商會在收銀處銷售單個指定袋代替普通膠袋。沒自備購物袋的顧客可選擇購買低至3角的指定袋，或以最少1元購買商戶塑膠購物袋盛載貨品。

不過，759阿信屋、city'super則不會提供一袋兩用，只會出售包裝指定袋。

綠色和平項目主任譚穎琳昨在電台節目表示，一般消費者使用普通膠袋後都會棄置，或者回收處理，並不必要，因此當局應禁止零售商出售非指定袋的膠袋。環保署助理署長胡勁欣則指，現時法例並沒要求指定袋零售點定必參加「一袋兩用」安排，零售點可視乎商業運作自行決定。

防假袋出現 零售點不擴展 對於有環團質疑指定袋售價較低，容許「一袋兩用」會削弱膠袋徵費成效，胡認為兩者並無牴觸，強調指定袋本身可用以扔垃圾，「一袋兩用」能減少膠袋所用量。她又提到，指定袋零售點目前不會考慮擴展至餐廳等，以防止假袋流入市場。