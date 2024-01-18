推垃圾徵費 當局不建議物管買膠袋包底

【本報訊】港府連日解說今年4月起將實施垃圾徵費細節，指任何人扔垃圾均須使用指定袋，又不建議物管公司將大型指定袋套在大桶收集垃圾，只需將違規垃圾用指定袋包好。物管業界指眾多屋苑未確定垃圾處理等問題。環團則促請當局監管物管購買大型指定袋的情況，防止被濫用。

環境保護署助理署長胡勁欣昨日在電台節目重申，法例要求個別住戶用指定袋包好垃圾才棄置於收集點，而垃圾車司機亦只能收集符合要求的垃圾。因此徵費實施初期，物管公司或需買大型指定袋將違規垃圾包妥才交予垃圾車，為住戶「執手尾」。但胡指，該署並不建議物管直接以指定袋收垃圾，擔心會誤導居民，而大廈的成本亦會大增，該署會調配人手執法。

物管業界憂增前線工作量 香港物業服務聯盟主席甄韋喬則指，現時不少大廈物管或業主立案法團未確認如何處理違規垃圾或收集垃圾的方案。他相信未來當清潔公司發現違規垃圾會先通知管理處，由管理處舉報，但擔心過程會增加員工工作量。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍提到，巨型指定袋僅供物管公司批量採購，環保署應主動調查大量採購的原因，了解屋苑違規垃圾的情況，按需要加強巡查，而屋苑亦應向住戶交代每月垃圾徵費引致的額外開支，令住戶有所警惕或互相監察。