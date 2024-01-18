愈遏愈多 衞生黑點增逾一成 大埔居首 油尖旺倍升

提高罰款至今 僅發約50張阻街告票 衞生黑點愈打擊愈多？港府自2022年中開展「政府打擊衞生黑點計劃」，截至上月底，全港衞生黑點由該計劃開始時的663個，增約11.3%至738個。其中，油尖旺黑點數量由26個，大增1.26倍至59個，而大埔區仍是全港最多衞生黑點的地區。該兩區的區議員指區內衞生情況自計劃起已沒惡化，但衞生情況仍需持之以恒處理才能改善。當局則指，大部分地區的衞生問題經跟進後已解決，強調已經達到消除衞生黑點的績效指標。

政務司副司長卓永興書面回覆議員質詢時表示，截至去年12月底，各區最新環境衞生黑點達738個，較相關計劃開始時的663個多75個。當中大埔區穩佔最多黑點的地區，達135個；其次為九龍城區，佔91個；油尖旺區黑點則由26個，大增1.26倍至59個。

當局聲稱80%黑點情況已改善 卓指，去年1月衞生黑點專題網站容許市民舉報，經相關部門查證屬實後，相關地點會被加入計劃的黑點名單。截至本月，網頁的瀏覽總次數接近24,900次，合共收集到市民近1,560個意見，大部分接獲舉報地點和環境衞生問題為短暫情況，並非持續發生。問題經部門清理和跟進巡查後已解決，未有再出現，而網頁開立至今共有32個新舉報地點的衞生情況需持續關注，被納入為新黑點。

他提到，根據各部門上月檢視結果，逾80%衞生情況已大為改善，適合從黑點名單中移除，達到施政報告中消除至少75%衞生黑點的績效指標，但現階段不打算移除任何黑點，使各部門繼續密切留意相關地點的衞生情況。他另在電視節目表示，當局將店舖阻街罰款由1,500元大幅調升至6,000元後，至今僅發出了約50張相關告票，反映阻街情況已大有收斂，並指執法人員同日可向商戶發多張告票，相信阻嚇力足夠。

區議員指食肆亂棄雜物招蟲鼠 翻查專題網站，大埔區的衞生黑點不少涉及鄉村蚊患及垃圾堆積等問題。大埔區議員胡綽謙表示，街坊均反映見到大埔墟一帶阻街等情況自打擊起已有改善，但由於大埔涉眾多鄉村，解決蚊患並不能一蹴而就，他見到當局已主動派人噴灑蚊油及清理積水，期望當局持續關注情況。

但胡提到，大埔舊區間中仍見食肆胡亂棄置廚餘垃圾，令後巷蟲鼠出沒。油尖旺區議員葉傲冬則相信，區內黑點大多同涉食肆在後巷擺放雜物，尤以旺角問題嚴重，促請當局與各持份者合作，解決鼠患及衞生問題。