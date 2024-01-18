為看張作供 黎低聲要求「坐過少少」

【本報訊】在黎智英麾下「打滾」多年的張劍虹首日出庭作證，昨晨他穿深色西裝外套現身，他高舉聖經宣誓，坐到證人台作證。張以廣東話作供，多數稱呼黎智英做「黎生」或直呼其名。由於審訊是用英文進行，故需由傳譯員在庭上作即時傳譯。黎智英身穿啡色皮褸應訊，在犯人欄內的黎，為了看到張，開庭前低聲要求坐於兩側的懲教人員准他「坐過少少」。

庭上所見，張步往證人台途中，曾向黎智英方向望去，黎不見有所反應。在庭上，黎與張二人是隔着多行律師席，聆訊期間黎表現平靜，並且一直遙望着作供的張，黎亦偶爾戴上眼鏡摘錄筆記，但張專注作供，未有望向黎，未見二人有任何交流。

兩人庭上無交流 甫開庭，張作供時便簡介自己在壹傳媒的工作史。張說，1991年他加入《壹週刊》任職財經編輯，1994年獲黎智英委任為《壹週刊》總編輯。約2000年，黎智英始創台灣《壹週刊》，張亦成為台灣《壹週刊》社長。2001至2005年間，他經常去台灣工作，當時他與黎緊密合作。因台灣《壹週刊》稍後上了軌道及開始賺錢，加上他想稍作休息，2005年4月他離開壹傳媒。

張憶述，2010年，黎智英想他回香港《壹週刊》幫忙，他答應，遂返回舊公司，擔任香港《壹週刊》內容顧問。至2011年，黎智英調他去做香港《蘋果》的總編輯。2014年升任副社長，2016年再升任當社長，他相信獲升職是因黎滿意他的工作表現。2018年，他獲委任為壹傳媒行政總裁。

到2021年6月17日，他因涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全被捕，他之後被起訴。2022年5月，他承認此控罪，另一控罪發布煽動刊物罪則獲准存檔法庭，除非得到法庭批准，否則不得起訴。被捕時他是壹傳媒行政總裁及《蘋果日報》社長。