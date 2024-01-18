飯盒會每周一次 黎智英給予編採指示

【本報訊】《蘋果日報》的內部運作情況昨日在庭上曝光。張劍虹昨日作供時，詳細披露了《蘋果》各名高層的分工，以及日常的編採流程。張稱每日會有編採會議之餘，每周亦有一天會舉行「飯盒會」，由黎智英主持。黎在「飯盒會」會談及他對時局的看法及其政治取態，亦會就當時的編採方向給予指示，並由與會者下達予沒有出席的相關管理層，以執行黎的指示。張稱他會負責就會議作重點記錄，並跟進相關指示。

黎及張不出席平日出版會議 據張劍虹供稱，黎智英是壹傳媒董事會主席，有最終決策權。2019年至2021年時，張作為《蘋果》的社長，主要站在較高的角度，監督集團運作，確保編採符合黎智英決策。陳沛敏是副社長，負責紙媒的決策；林文宗是執行總編輯，是陳的副手；羅偉光是總編輯，負責管理港聞及網上版編採；馮偉光是執行總編輯，且在《蘋果》的「蘋論」一欄寫社評，筆名盧峯。2020年6月初，馮亦開始負責管理《蘋果》英文版。自此馮由一周寫兩篇社評，減至一周一篇；楊清奇擔任主筆，筆名李平，會在「蘋論」寫社評、聯絡其他作者，及按黎智英的編採及評論政策審批稿件。

張又詳述《蘋果》平日出版流程。張稱首先下午會開「鋤報會」，檢討當天已出版的《蘋果》報章；其後召開「初會」，各部門主管會向陳、羅及林等人，匯報當日的新聞材料，陳會告知同事，會用甚麼角度作報道；及後召開「編前會」，決定翌日報章頭條及港聞版每版的版頭。以外，每周會開「Planning會」，討論接下來一星期的新聞專題。張稱自己及黎，一般不會出席上述會議。

至於每逢周四中午，黎智英會親自主持「飯盒會」，輪流和《蘋果》、《壹週刊》及廣告部等單位開會，每周黎只會和一個單位開會。在開會前二至3日，會開設一個群組，讓與會者在群組發問。

開會當日，與會者會在公司飯堂買飯，然後到5樓VIP房開會。席間，黎智英會解答問題，及為相關議題拍板。黎亦會發表對時局的看法及其政治取態，並指示管理層編採方向，再由管理層將指示下達。