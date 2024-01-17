經濟民生皆不濟 港人命都短幾年

香港多年來均是全球最長壽地區，然而，港府近年施政不濟，尤以上屆林鄭政府抗疫極度無能為甚，結果「死得人多」惡果浮現。最新統計顯示，本港男女平均壽命較前減少，折壽近乎數年。到了現屆政府上台，雖然擺出強政勵治姿態，但依然無法扭轉疫後經濟一潭死水的格局，加上對安老、扶貧、醫療投入斤斤計較，港人生活多憂，壽則多辱，豈能無憂無慮長命百二歲？

生活艱難 長者折壽 政府統計處出版最新一期《香港統計月刊》，2022年本港男性和女性的平均預期壽命較2021年下跌，其中男性平均為80.7歲，女性為86.8歲，比2021年的83.2歲及87.9歲減少；此外，2022年呼吸系統疾病（包括新冠），取代腫瘤成為男性及女性死亡的首要原因，呼吸系統疾病、腫瘤及循環系統疾病，分別佔男性死亡數目的37%、25%及17%，而女性的相對數字分別是33%、24%及17%。至於分析本港過去30年的標準化死亡率，由1991年每千人有11.8人死亡，下跌至2021年的6.9人，到了2022年受新冠疫情影響，死亡率顯著回升至每千人有8.4人。

儘管香港人的長壽程度，仍然跟日本、新加坡等低死亡率國家差不多，但港府抗疫無能，致令本港人均壽命下跌，卻是不爭的事實。大家一定記得，在疫情最肆虐之際，多少染疫長者被迫在公院急症室外飽受寒風吹襲等候入院，多少專家明示暗示港府此一失當安排間接奪去長者性命。本港死亡率在2022年「止跌回升」，豈是無因。

當然，這一切皆成過去，香港在去年初全面復常，然而，疫後經濟復甦不如預期，香港人的生活毫無改善，遑論提升長者身心健康。在香港，長壽顯然並非福氣，君不見，本港安老政策天殘地缺，資助安老院舍供不應求，大量輪候宿位的長者只能含恨而終。一項統計指出，年屆65歲或以上的長者，於未來10年將增加46.3%，惟安老院舍宿位的供應，同期僅增加0.24%。隨着人口老化加劇，兩者的裂口愈來愈大，難為高官毫不着緊，對增加安老院舍極不積極，勢要將問題拖到爆煲。更不必說，本港公營醫療人手和資源極度匱乏，近期又因為財赤高企，港府削減對醫管局的撥款，令十個煲七個蓋的窘境愈演愈烈。

實際上，港府一直以來都沒有完整的安老政策，口說鼓勵在家安老，但支援配套嚴重不足，所謂將長者安置在家，不過是掩飾政策不足的遮羞布而已，跟自生自滅沒有分別。至於被高官視為退休保障的強積金制度更是備受詬病，回報低、行政費高、跑輸通脹不一而足。昨日恒指失守一萬六千點關口，為14個月以來首次跌穿萬六點收市。這除了令無數股民財富被蒸發，強積金回報再縮水已是寫在牆上。試問只有「雞碎咁多」的強積金，打工仔怎麼可能安枕無憂？長者退休後老無所依，還談何長命百歲？

財富蒸發 影響健康 必須指出，香港已踏入人口「負自然增長」階段，即死亡人數遠遠大於出生人數。一方面是長者人口急劇增加，另一方面是出生率直線插水，隨之而來是醫療開支更加沉重，競爭力無以為繼。家計會統計顯示，本港婦女的平均實際子女數目，延續過去數十年一直下降的趨勢，由2012年1.2名，跌至2022年的0.9名，香港生育率屬於全球最低，這個城市還有甚麼未來可言？

香港生活成本高企，港人壓力山大，病痛必然有增無減，壽命短幾年根本不足為奇。單是為了生計而憂，已令多少港人一夜白頭，如今樓股齊跌，跌無休止，更令港人開心不來。心情影響健康，壓力縮減壽命，是顯而易見的道理，奈何執政者漠不關心。港官長期將安老責任推給個人，醫療資源又不願增加，改善經濟更是光說不練，市民收入跌跌不休，整個社會無法發展，陷入惡性循環。年輕一代不願生育，出生率遲早「清零」！

《財政預算案》即將於下月底發表，惟有振興經濟，提升市民生活質素，才能從長遠減輕安老和醫療負擔。最直接的救市方法，莫過於為樓市全面撤辣，讓市民累積財富，增加消費，同時有更多資產為將來的退休生活規劃，不知財爺是否聽得入耳？