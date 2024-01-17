撥亂反正：北京對台的外交小懲戒

太平洋島國瑙魯日前宣布擬與北京（中華人民共和國）建交，隨即與台灣（中華民國）斷交，被視為北京對台灣大選結果的外交小懲戒。何以稱為「小」呢？因為瑙魯這個國家確實很小，陸地面積僅約21平方公里，是全球第3細的國家，比香港的葵青區還要細小；全國人口不足二萬人，比起香港某些公共屋邨還要少。

曾幾何時，瑙魯因盛產磷礦而致富，加上其處於亞洲、美洲和大洋洲中央的戰略位置，先後遭德國、英國、日本、澳洲等外國列強佔領或保護。但隨着二戰結束及磷礦資源耗盡，瑙魯的利用價值下降，惟有改為透過獨特的外交政策來賺取外匯收入，包括變身國際避稅及清洗黑錢中心，協助澳洲處理非法移民，以至與科索沃、阿布哈茲及南奧塞梯等國際爭議地區進行金錢外交，明買明賣。

2002年瑙魯首度與北京建交，但3年後又重新承認台灣，原因當然也是錢作怪。故今次該國與北京復交，關係可能也並不長久。但無論如何，此舉令台灣的邦交國減至只有12個，再創歷史新低。而且除了中美的危地馬拉及南美的巴拉圭的面積和人口較大較多，其餘10個也是同樣「納米」。

不過，面積細，人口少，並不等於不重要。其中一個與台灣仍有邦交的納米國，就是天主教教廷所在的梵蒂岡。若中梵能夠建交，對台灣以至國際社會產生的影響則相當大。

北京與梵蒂岡於2018年就內地主教任命問題簽訂臨時協議，開始時執行暢順，但近年又偶現分歧，看不到雙方就正式建交有很強的積極性。現任教宗方濟各被視為對北京較為友好，亦不怕得失美國等西方國家，但其身體狀況近年每況愈下，是否有足夠的時間和決心在任內達成中梵建交呢？