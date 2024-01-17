冰鑑春秋：台灣主流不贊成獨立？

這次台灣大選，民進黨賴清德勉強保住了執政權，但得票率卻大幅滑落到40.05%，而民進黨的政黨票36.16%，遠低於國民黨與民眾黨相加的56.65%，這還是犧牲了時代力量與基進黨等「小綠」換來的結果。這是否顯示，台灣綠營勢力衰退，多數人不贊成台灣獨立了呢？

這樣的解讀，恐怕會流於一廂情願。上屆大選蔡英文拿到57.13%的超高得票率，是拜大環境造成藍綠對立，以及民進黨成功操作「抗中保台」的影響，事實是當時民進黨雖然狂勝，但政黨得票率只有33.98%。從兩次政黨票來看，即使加上時代力量與基進黨等「小綠」，台灣堅定的「獨派」一直都維持在40至45%左右，這4年並沒有太大變化。所以蔡英文與賴清德得票的差距，可以解釋為憂心急統與不滿民進黨施政的選民，而這些選民在這屆幾乎都轉向投給了柯文哲。

那麼柯文哲與民眾黨的兩岸政策又是甚麼呢？選前柯文哲提出所謂「五個互相」：互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，更早前也提出過兩岸一家親。但柯文哲至今沒有說過自己是中國人，也不斷強調九二共識已經污名化，應該要用新的名稱取代。這表明柯文哲其實是意識形態模糊的所謂「維持現狀」派，實際上自稱墨綠的他還更偏向獨派一些，只是不肯明說而已。

所以，目前台灣的意識形態板塊分布，大約是四成的急獨或偏向獨，三成五急統或偏向統，兩成五維持現狀偏獨。亦即台灣真正的主流民意，恐怕是超過六成五以上較偏向獨立，只是多數人不願為獨立面對戰爭罷了。經過民進黨20年的課綱影響，台灣年輕一代的「天然獨」已然形成，未來天平將更加傾斜，只怕很難回到平衡了。