爬頭貨車猛撼 過路男不治

【本報訊】一名90後男子，昨晨乘搭小巴至元朗十八鄉路落車後，懷疑沒有留意路況循小巴車頭橫過馬路，詎料遭尾隨小巴而至、懷疑爬頭的貨車撞倒，事主重創昏迷，送院後不治。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕貨車司機，不排除有駕駛者視線受阻肇禍。另句半小時後，深井青山公路一輛專線小巴失控猛撼貨車，七旬小巴司機昏迷被困，送院後危殆，事故原因有待進一步調查。

昨日早上7時許，一輛密斗貨車沿十八鄉路往欖口村路方向行駛，當駛至十八鄉路99號原築對開，貨車懷疑收掣不及，撞倒橫過馬路姓陳（31歲）男途人，他受傷倒地，多名途人見狀，慌忙上前協助。據悉，陳男初時清醒，未幾傷勢惡化，陷入昏迷奄奄一息。救援人員接報趕至，替傷者施心外壓急救並送院搶救，惜至上午8時20分被證實不治。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕姓李（26歲）貨車司機，並把他帶走作進一步調查。

現場消息指，陳男乘搭小巴抵達上址落車後，懷疑沒有留意路況，便於小巴車頭橫過馬路。詎料，尾隨小巴而至的貨車懷疑爬頭時，司機疑因視線受阻，貨車在收掣不及下撞倒陳男。事故中，肇事貨車左邊車頭燈及倒後鏡損毀，路邊遺下屬於死者的一隻波鞋。執法部門正就意外經過及原因作進一步調查。

75歲小巴司機炒車命危 另外，約一個半小時後，一輛前往深井浪翠園的308M路線專線小巴，沿青山公路往屯門方向行駛，當駛至深井麗都花園對開，小巴懷疑失控，撞及一輛停泊路旁的清潔公司貨車。小巴車頭擋風玻璃爆裂，姓古（75歲）司機腳部及胸部受傷，昏迷被困車內。消防接報趕至，迅速救出小巴司機，並由救護車急送屯門醫院，經搶救後情況危殆。貨車姓袁（49歲）司機肩部受傷，清醒由救護車送往仁濟醫院治理。執法人員一度封鎖現場調查。