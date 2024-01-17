日機場又爆鑊 大韓航班臨起飛 撞毀國泰客機尾

北海道大雪 拖車跣胎 國泰航空一架客機昨午在日本北海道的札幌新千歲機場停泊待機時，遭一架大韓航空客機機翼擦撞，據日本傳媒報道，該架大韓航空客機在當地周二（16日）下午約5時30分在停機坪滑行時，左翼撞上國泰客機尾翼，當時國泰客機上沒有乘客，大韓航空客機則載有276名乘客及13名機組人員，事件中報稱無人受傷。不過，國泰客機原本要執飛回港，因事故取消，受影響大部分乘客已轉乘昨日另一回港航班。

事發時新千歲機場下大雪，當地天氣預報指氣溫為零下攝氏7度。受到天氣影響，昨日已有46個航班需取消。

當地消防部門指出，事發時，大韓航空客機在停機坪滑行到國際線航班70號及71號停機位附近，其左邊機翼撞上國泰客機尾翼，國泰客機當時沒有移動。大韓航空發言人則稱，涉事客機航班編號為KE766，原定從札幌飛往首爾。客機當時準備起飛，由拖車牽引倒後離開泊位時，因牽引車在積雪地面跣胎而不慎撞向國泰客機。

意外中無人受傷 根據網上流傳的照片，國泰航機右側尾翼下方遭大韓客機左機翼擦撞，國泰客機翼下出現兩處顯眼破損，其中一個如大洞般。

國泰航空證實，旗下一架航機周二於新千歲機場停泊時涉及一宗地面事故。當時國泰航機已停泊於飛機泊位，機上並無顧客及機組人員，遭一架滑行中的大韓航空A330航機碰撞。

為此，由札幌前往香港的CX583航班將不會如期啟程，該航班大多數顧客會改為乘搭國泰航空周二於札幌回港的另一航班，其餘顧客今天啟程，國泰向受影響顧客致歉。資料顯示，CX583由波音777客機執飛。