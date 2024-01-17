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64歲扒手偷手機落網
疑犯（中）被帶走調查。
【本報訊】葵涌區執法人員於前日上午接獲報案，指報案人於石蔭路購物期間，懷疑被偷去一部約值3,000元的智能電話。人員經深入調查後，至昨日早上於石蔭路，以涉嫌「扒竊」拘捕一名姓鄧（64歲）本地男子，並把他帶走扣留調查。
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