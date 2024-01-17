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非禮巴士女乘客 57歲色狼就擒
【本報訊】前晚10時許，一名28歲女子乘搭一輛由天后開往東涌的機場巴士，當巴士駛至東涌怡東路時，事主在車廂內懷疑遭人非禮，事主不甘受辱，隨即報案求助。
執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名57歲男子，並把他帶走扣留調查。
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