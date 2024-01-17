醫生作供：事主曾稱遭警毆打

8警涉襲露宿者屈藏毒 於2020年在深水埗通州街公園執勤時，8名警務人員涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件昨於區院續審，控方傳召案發當日曾替其中一名事主治療的急症室顧問醫生作供。他指阮因右胸壁疼痛而入院，檢驗後發現其中一條肋骨骨折，阮亦曾向他稱曾遭警員拳打腳踢。法醫則供稱，根據事主醫療報告，他除骨折外並無外傷、且無瘀傷及紅腫，如因外力導致骨折，一般會有瘀傷或紅腫。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、林華嘉、莫志成、尹栢詩（女）及陳守業（27至46歲）。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi（阿十），阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

首被告拒看案發片段 控方播放涉及兩項刑毀及一項傷人罪的首被告郭展昇之錄影會面紀錄。郭於警誡下曾稱：「我無做過相關嘅罪行。」郭最初表示不記得案發當日有否當值，但看記事冊後則承認，於2月4日曾到通州街公園進行反毒品行動，且有隊員曾拘捕多於一人並檢獲毒品。不過他又表示無印象其他被告當日是否亦有當值。當被問到他有否參與拘捕行動，他卻表示不想回答。

另外，在片段中當執法人員向郭播放在涉案公園拍到的其中兩段片段時，播放約半分鐘後他即表示：「我唔想再睇落去」。他其後解釋因片段中經過的人物他均不認識，該些人士的容貌亦被遮蓋，他亦認不出自己曾在片段中出現過，故不想觀看。案件編號：DCCC 123/2021