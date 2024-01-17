元朗反走私 檢值300萬電子零件

【本報訊】昨日凌晨時分，香港海關人員在元朗大生圍執行反走私行動，期間發現一輛載有貨物的客貨車駛至大生圍岸邊，其後有人利用滑梯把貨物搬至一艘快艇。

關員相信時機成熟，隨即向岸上人士採取拘捕行動，截獲一輛滿載貨物、企圖逃走的客貨車，並拘捕車上63歲男司機，而3名協助搬貨人士，則跳乘快艇往內地水域方向逃去。

貨Van司機就擒 海關隨即調派高速截擊艇和橡皮艇，在后海灣一帶截查，惜走私快艇最後逃離香港水域。海關在客貨車上檢獲57箱電子零件，包括手機、手機零件、平板電腦及中央處理器等，市值約300萬元，同時檢獲一把金屬滑梯。據了解，被捕男子報稱無業，收取1,300元酬勞駕車搬運走私貨物。

海關表示，后海灣地形獨特，私梟會以快艇進行走私活動，並利用附近迂迴水道及蠔排等障礙物，企圖提高海關執法難度。后海灣屬於淺水海灣，船隻航行時需要特別小心，要時刻留意潮水漲退，而走私快艇在光線不足情況下以高速穿插，會對執法人員、其他船隻或自身構成一定危險。