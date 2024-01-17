按摩店「足府」執笠 188人套票變廢紙

【本報訊】預繳式消費風險高，近日擬再有消費者身陷其中。本地連鎖按摩店「足府」合共3間分店，疑似於本月初全線結業，不少顧客以預繳式購買的套票，或化為烏有。有苦主表示，上月有職員以16周年為由推銷優惠，在餘額仍有4,500元下，再次充值8,800元。亦有苦主開設WhatsApp群組，截至昨晚9時，已有188名苦主加入，目前最大套票餘額達1.6萬元。

「足府」網站資料顯示，該店於2008年成立，共設3間分店，分別位於觀塘、太子及大角咀。苦主王小姐為「足府」熟客，已光顧其大角咀分店超過一年，原定上周五（12日）打算按摩，致電店舖卻無人接聽，後到分店查看時，發現已關門，當時門外未有張貼任何通知。

上月店員仍推銷優惠 王小姐表示，上月8日曾到大角咀分店按摩，當時店員以16周年為由推銷優惠，稱只要充值8,800元，即可當1.2萬元使用，遂在套票餘額仍有4,500元情況下，再次充值8,800元。她其後兩次再到店內按摩，惟最後一次，即上月28日去按摩時察覺「異樣」，王小姐指，3個相熟的按摩師不在，「店員話兩個冇做，一個返咗鄉下」，且按摩後亦未有如常提供湯飲。她表示，套票餘額仍有1.2萬元，目前已向消費者委員會求助。

另一苦主Ricky，3年前起與太太定期光顧「足府」的觀塘分店。他表示，上周四（11日）足府的WhatsApp通知，其觀塘分店有維修工程，將暫停營業，至周日回復正常。他欲於周日預約，但對方沒有回應，後到觀塘分店查看，發現店舖未有開門，其後再到其他分店查看，同樣未有開門，「當時已經有少少驚，懷疑係咪倒閉」。

Ricky指，他於去年11月曾充值一萬元，現時套票餘額仍有1.5萬元，最後一次消費為上月16日，當時店內一切如常。他於周日（14日）晚上開設WhatsApp群組，冀聯繫更多苦主，截至昨晚9時，已有188人加入，最高套票餘額達1.6萬元。他透露，有超過20個「足府」員工被拖欠至少一個月薪金，受影響員工暫被安排於下月28日到勞資審裁處處理。

本報記者昨日下午到「足府」太子及大角咀分店巡視，位於太子宜豐大廈的太子分店未有營業，大門貼上告示，指於1月5日已結束營業。透過大門向內觀察，店內漆黑一片，接近丟空的狀態，按下門鈴亦無人回應。

而大角咀分店亦同樣未有營業，海關於大門貼上告示，指正就足府懷疑突然結業的事件展開調查，並已成立專責隊伍協助受影響的消費者，呼籲受影響市民與海關聯絡。而大門內則有為數不少的信件，其中一封是由顧客撰寫的信，表示為多年顧客，指足府十分離譜，要求作出交代。