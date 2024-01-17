小巴工會倡加薪 勿糾結輸入外勞

【本報訊】政府去年批准運輸業界輸入外勞，首批30名外勞小巴司機早前抵港，其中6人近日獲安排參加公共小巴駕駛執照考試，但僅兩人路試合格。汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源表示，本地司機的工資中位數僅1.43萬元，聘用外勞的成本卻達兩至3萬元，建議政府與其在輸入外勞問題上糾結，不如先改善本地小巴司機就業情況。

陳逢源指出，由於本港和內地的駕駛文化、路面運作、考試準則等方面有不少差別，匆忙引進外勞司機，在沒有合理培訓下，合格率低是預料之中。他續指，相關政府部門在處理輸入外勞司機時缺乏通盤考慮，亦沒有制訂更細緻的輸入外勞指引給營辦商，以致外勞司機的考牌成績差強人意。

指外勞合格率低預料之中 陳逢源表示，現時營辦商一般只是以約14,300元的薪金招聘司機，一般本港司機不會考慮應聘；但不少營辦商申請聘用外勞司機的成本反而達兩至3萬元，當中包括提供培訓給外勞司機、為他們支付考取小巴駕駛執照費用、提供員工宿舍、購買勞工保險、支付近一萬元的僱員再培訓基金徵費等。

議員陸頌雄批評，運輸及物流局在處理輸入外勞司機事務的表現，未能符合行業勞工和社會人士的期望。他表示，不但外勞司機在來港工作前要支付中介、勞務和工作簽證等多項雜費，營辦商亦要支付多項開支聘用外勞司機，增加營運壓力，因而難以投入更多資源來提升服務水平。

工會建議，政府應要求小巴營辦商改善前線司機的工作環境，例如採用月薪制聘用司機，早更司機的月薪應不低於1.8萬元，夜更司機的月薪應不低於兩萬元，並提供加班薪金、休息安排、用膳時間、安排假期及支付假期工資等。

陳逢源