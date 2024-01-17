18事務委會正副主席 全數自動當選

【本報訊】立法會18個事務委員會昨日召開今個會期首次會議，由於建制派內部早前已就有關名單作出協調，所有委員會正副主席均在沒有競爭下自動當選。

多個委員會表示關注北部都會區發展，亦有委員會關注課後託管計劃，以及垃圾徵費等議題。

政府早前提出要大力發展北部都會區，不論環境事務委員會，甚或工商及創新科技事務委員會，都有委員就北都提出關注，要求加入今年委員會討論議程中。

關注北都發展 課後託管 身兼行會成員的議員陳克勤建議北部都會區可以做零碳出行示範區，希望由環境局牽頭討論示範區的建議。另一議員劉國勳則關注政府在河套區和新田科技城招商引資安排。

除關注發展北都外，不少議員都對課後託管政策感興趣。當局近年推出為期一年的課後託管計劃，議員田北辰認為其他國家課後託管服務時「恒常必然」，香港在這方面則十分落後，期望如果計劃成功可拓展到全港，甚至是到幼稚園，又希望可優化現有安老服務業，吸引年輕人入行。