廠商會提80建議 包括工業創科發展

【本報訊】就政府下月發表的《財政預算案》，香港中華廠商聯合會日前向政府提交建議書，當中提出近80項建議，涉及推動新型工業化及創科發展、穩定經濟環境、加強增長動力之餘，政府亦應「把錢用在刀口上」，善用北部都會區發展，並呼籲推出「促消費，擴內需」的短期項目、以及稅務寬減措施。

廠商會會長盧金榮指地緣政治持續緊張，全球供應鏈重新布局，加上本港「消費淨外流」問題侵蝕本港復甦的動力，企業經營正面對極大挑戰。冀政府在面對龐大赤字的同時，亦要制訂一份既能紓解當前困境，同時為長遠發展提供動能的《財政預算案》，和盡快制訂《香港工業發展藍圖》，並建立以需求為導向的創新機制。廠商會建議提升工業在北部都會區發展規劃中的定位，將「創新科技地帶」改名為「創新科技及工業地帶」，並整合其他分區的工業相關預留用地，以打造出一片「香港優勢工業」的高地，循着雙線發展的思路，釐定一批新興工業及優勢傳統工業，作為北部都會區的重點發展。

打造香港食品產業園區 參考韓國發展食品工業的經驗，廠商會建議政府在北部都會區撥出專門用地並帶頭投資，建立一個以科技賦能、以出口為導向、以品牌為依託的「香港食品產業園區」；牽頭對港產食品產業開展戰略性規劃、釐定發展定位和主攻方向，例如選定家庭預製餐、老齡友好型食品、綠色和可持續食品等作為未來發展重點。政府亦應帶頭支持業界發展「港版中試」，包括在河套和新田區發展不同側重點的「雙核」中試基地，為高精尖科技研發、以及科技成果的市場化和量產化，提供以企業需求為導向的中游轉化支援服務。

為穩定經濟的復甦步伐，廠商會建議寬減差餉、薪俸稅、租金、公司利得稅等。為業界舉辦本地展覽展銷會提供資助、開發創新旅遊產品，為夜間經濟、銀髮經濟活動提供津貼等，以刺激本地消費與投資意欲。針對大灣區港企的經營問題和業界的發展需要，廠商會主張支援境外港商、宣傳「香港製造」和「香港品牌」以及為本土工業招商引資；打破「錢不過界」的規限，允許和推動香港科研資源「過河」，將目前只適用於本土工商業的支援措施，延展至境外工業。