涉號召闖警總殺處長 保安表證成

周健國

【本報訊】保安員涉嫌於2020年12月初在社交媒體回應有關壹傳媒黎智英被捕的貼文時發出號召，稱要聚集數十萬人衝入灣仔警察總部，殺死時任警務處處長鄧炳強等。該保安昨於區院否認一項煽惑他人有意圖傷人罪，法官李慶年於控方舉證完畢後，裁定案件表證成立。被告自辯稱曾見過黎智英，對他有好印象，因知道他被捕感憤怒，才作涉案回應。

稱對黎智英被捕感憤怒 52歲被告周健國，被控於或約於2020年12月3日，在港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害該等警務人員。控方開案陳詞指，2020年12月2日晚，前立法會議員林卓廷Facebook專頁發布了一篇貼文，內容為「今晚又爆大鑊！告黎智英……」翌日上午被告使用其帳戶在該貼文留言稱：「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧炳強和幾個警察高層，佢哋就不會有咁高氣燄了。唯一方法，以暴易暴。」被告於同日再留言稱「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政。」該些留言共獲3,000多個點擊表情符號回應，200多則留言回應及數十次分享。

被告於同年12月7日被捕，警誡下稱「只係一時衝動先會post殺警嘅說話上我Facebook」。他解釋因認為控告黎智英屬政治檢控，感憤怒才發布留言。他又稱因鄧炳強是「一哥」，替政府去做一些「污糟邋遢嘅工作」，故留言稱要斬殺他。他稱所謂「以暴易暴」，是指因警察會隨時作拘捕，所以不應該太「斯文」。所謂的「唯一方法」，是一時氣憤說出來，意思只是如「燒吓垃圾桶」。案件編號：DCCC 452/2022