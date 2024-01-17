記者藏氣槍對講機脫罪 律政司申覆核下月審理

洪嘉榮

【本報訊】2021年4月15日為「全民國家安全教育日」，一名於香港電台擔任兼職記者的香港知專設計學院電影系學生，前往採訪警察學院開放日時，被搜出兩支氣槍及一部無線電對講機。他否認管有仿製火器及無牌管有無線電通訊器具兩罪，受審後於2022年3月獲判兩罪均罪脫。律政司不服有關無線電通訊器具控罪的裁決，向原審裁判官就此罪申請覆核，聆訊昨在西九龍裁判法院處理。裁判官聽罷陳詞後，押後至2月7日繼續審理。

原審接納被告無知 案發時22歲的被告洪嘉榮，被控於2021年4月15日，在黃竹坑海洋公園港鐵站大堂近B出口，管有兩支塑膠製手槍及無牌管有一部BF-777S型號的「Baofeng」對講機。裁判官在原審裁決時指出，雖然被告行為可疑，但控方未能證明被告管有氣槍是想危害公眾安全，法庭接納被告真誠相信，管有無線電通訊器具不需牌照，因此裁定兩項罪名不成立。

控方昨指出，就無牌管有無線電通訊器具罪，被告的辯解是，他相信物件毋須牌照便可以合法地管有。被告的錯誤信念不是在於事實，而是法律層面。控方認為，法律層面的錯誤並不構成辯護理由，裁判官原則上有錯。辯方則引述被告說法，即售貨員曾經說，該對講機因技術要求緣故毋須牌照。辯方說，被告的陳述與事實有關，並非法律層面，認為裁判官沒有犯錯。案件編號：ESCC 1836/2021