西方圖干涉黎案 官媒斥編造謊言混淆視聽

【本報綜合報道】內地官媒《人民日報》昨日發表評論文章，駁斥外國對黎智英涉違國安案的抨擊，指出自港府審理黎智英案以來，西方一些政客和媒體，肆意編造一個又一個謊言，妄圖在案件審理上混淆視聽、誤導輿論。

指《蘋果》色腥膻起家 幹盡壞事 文章指，美西方政客和媒體試圖把黎智英裝扮成正直的媒體人、虔誠的基督徒、爭取自由民主人權的鬥士，可謂荒誕至極，黎智英創立的《蘋果日報》靠販賣「色腥膻」起家、以製造假新聞出名，毫無媒體操守、幹盡各種壞事，他利用旗下媒體肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立，煽動仇恨、美化暴力，而且在企業經營中與他人串謀犯下欺詐罪被判刑，根本就是道德敗壞的奸邪惡棍、卑鄙小人。

黎智英長期為反中亂港分子和「港獨」勢力提供資金支持，直接策劃、組織、指揮一系列非法活動，特別是在修例風波期間鼓吹和參與「港獨」、「黑暴」、「攬炒」，甘當洋主子的爪牙，公然乞求外國制裁內地及香港，甚至公開宣稱「為美國而戰」，破壞特區憲制秩序和香港繁榮穩定，是損害國家根本利益和香港市民福祉的罪魁禍首，是港版「顏色革命」的幕後黑手，是勾結外部勢力危害國家安全的漢奸國賊。

文章還指，美西方政客和媒體不斷鼓譟黎智英受到不公平審判，完全是裝聾賣傻、顛倒黑白。一段時間以來，黎智英之子黎崇恩在海外四處替父親「告洋狀」，乞求外國插手案件，黎智英拼湊的所謂國際律師團隊還使出誣告等下三濫手段，捏造所謂證人遭受酷刑的謠言，妄圖濫用聯合國機制干擾證人作證、干預司法程序，他們是典型的賊喊捉賊。