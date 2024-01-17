張劍虹今出庭 頂證黎智英

裁定控方專家證供可呈堂 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。辯方就城市大學法律學院教授王貴國，其控方專家證人證供可否呈堂，提出爭辯。法庭聽罷控辯陳詞後，裁定有關的專家證供與案有關，可以呈堂，同時確認控方毋須證明被告的言行引致制裁措施的出現。控方料今天會傳召首名控方證人出庭作供，即本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹。

黎智英昨穿啡色皮褸應訊。控方稱，預計張劍虹的主問環節需時至少一星期。辯方則透露，「領軍」辯方律師團的資深大律師彭耀鴻下周一（22日）才能出席，但審訊可以在彭缺席下繼續。

辯方領軍大狀缺席至下周 控方早前指，會傳召城市大學法律學院教授王貴國，以專家證人身份就美國對中港官員實施制裁事宜作供，包括解釋制裁的時限、帶來的法律後果等。代表黎智英的大律師關文渭昨指出，王貴國的證供不能幫助法庭了解被告的心態，無助法庭裁斷，認為其供詞與案沒有充分關係，恐怕只會浪費法庭時間。代表控方的副刑事檢控專員周天行則力陳，有關證供與本案背景有關，並指控方不會依賴專家證供，證明被告的作為，引致制裁措施出現。

法官在庭上稱，本案不涉因果關係，控方毋須證明被告的言行引致制裁措施。由於法官不是外國法律專家，王貴國的供詞可協助法庭了解事件背景。法官強調，被告的言行會否構成控罪下的請求制裁，歸根究柢是由法庭裁斷。法官不會把王的證詞，當成聖經一樣全盤接納。法官在休庭約一小時後就有關爭拗頒下判詞，裁定相關專家證供可以呈堂。

法庭在判詞指，現階段法庭只處理證供的可呈堂性，而非證據的比重，王貴國的供詞可讓法庭在更充分掌握情況下作裁決。如果其供詞並無幫助，法庭將不予理會。

法官強調，香港如何守護法治核心價值，外國無權干預。若外國為影響本港內部事務，而實施或提出實施制裁，則相互尊重已不存在。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，本案部分認罪的高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇以及另一名蘋果高層周達權，亦會出庭頂證黎智英。案件編號：HCCC 51/2022